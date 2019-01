Maus-tratos a animal é tema de representação no Ministério Público. O vereador Wilson Aparecido Anastácio acionou a promotoria buscando investigação sobre um cavalo que precisou ser eutanasiado depois de ficar “esquecido” no Recinto de Exposições.

O parlamentar pede apuração em suposto crime ambiental cometido pela Prefeitura.

“No dia 19 de novembro de 2018, recebi uma denúncia de um munícipe sobre um suposto crime de maus-tratos que o Poder Executivo estaria cometendo com um animal, especificamente um equino, dentro do recinto de exposição municipal (Sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente). Segundo a denúncia recebida, o município teria abandonado o animal em situação deplorável, citando inclusive a crueldade acometida em forma de omissão do Estado, ao deixar o animal agonizando, ao passo que se debatia para não morrer afogado dentro de uma poça de água e lama. Chegando ao referido local, para fiscalizar tal situação, confesso que fiquei pasmo diante de tal crueldade e omissão estarrecedora do poder público, pois, realmente o animal estava há horas tentando sobreviver naquele lamaçal, sem que houvesse um esforço por parte do poder público, por meio da secretaria responsável pelo meio ambiente, que por ironia do destino fica no recinto de exposições”, informou Paraná.

Wilson Paraná solicitou a ajuda de três homens que trabalham na frente de trabalho do Meio Ambiente para ajudar a retirar o animal do local.

“Com muito cuidado eu e os nobres homens da frente de trabalho, arrastamos o animal para longe da poça, evitando assim que o cavalo continuasse se afogando”, justificou o parlamentar.

Karla Konda

Da Reportagem Local