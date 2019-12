Marta Pede Sessão Extraordinária Para Votação De Três Projetos

Foi protocolado um oficio ontem (16) por Marta do Espírito Santo Lopes solicitando à Câmara de Vereadores, a convocação de sessão extraordinária para apreciação de três projetos. Com o objetivo de proporcionar economia ao caixa da Prefeitura, para viabilizar o pagamento do cartão alimentação devido aos servidores desde 2015.

Ela colocou-se à disposição para participar da sessão, prevista para a próxima quarta-feira, (18) a fim de prestar esclarecimentos com relação aos projetos apresentados.

Segundo Marta, a redução das despesas é essencial para reequilibrar as contas da Prefeitura. Em 2019, as receitas caíram e muitas despesas, não previstas no orçamento, precisaram ser assumidas. Isso fez com que a Marta deixasse de repassar contribuições previdenciárias. O déficit chega hoje a R$ 24,2 milhões.

A intenção é garantir reorganização nas contas da Prefeitura. Isso possibilitará, ainda, que parte do duodécimo devolvido pela Câmara Municipal seja destinado ao pagamento do cartão-alimentação devido desde 2015; o restante será utilizado para a construção de uma unidade de pronto-atendimento no Gabriel Hernandez.

“Tendo em vista as dificuldades que a Prefeitura está atravessando, motivada pela falta de transferência de recursos da União, peço ajuda e a sensibilidade dos vereadores para que aprovem as medidas de economia. Sem isso, teremos que direcionar todos os recursos para a redução da dívida com o IPMC de forma imediata”, expõe Marta.

Ariane Pio

DaReportagem Local