Marta do Espírito Santo Faz Balanço de Sete Meses de Governo

Marta Maria do Espírito Santo Lopes, que voltou ao cargo de vice-prefeita depois de sete meses à frente do Executivo municipal, traçou um balanço sobre o período que comandou a cidade, até o retorno do prefeito Afonso Macchione Neto, por meio de liminar da Justiça.

Marta concedeu entrevista a VOX FM que vai ao ar na segunda-feira, a partir das 07h30.

Segundo ela, liderar a “máquina pública” foi o maior desafio já enfrentado. “Eu fiz o que eu podia fazer de melhor. O que consegui fazer para nossa cidade. Tive uma equipe maravilhosa junto a mim. Consegui concluir tudo o que estava programado, fui em busca de recursos, enfim, acho que cumpri o meu trabalho, dentro das possibilidades”.

Ao ser questionada sobre comentários de que Marta seguia orientações de Macchione, ela respondeu. “Essas críticas nunca me abalaram. Quando eu cheguei no primeiro dia no gabinete e pensei, sou prefeita, disse meu Deu, tremi na base. Mas depois, como eu já acompanhava o governo e já vinha caminhando com a equipe, uma semana depois já me sentia segura. A máquina segue um andamento natural. E eu fiz o meu melhor. Tomei as decisões que eram as corretas”.

Marta também foi questionada sobre abrir mais o diálogo com os vereadores e, mesmo assim, não ter projetos aprovados. “Inicialmente eu achei que iria abrir o diálogo com os vereadores, sempre falei que a gente tinha obrigação de fazer tudo pela cidade, eu tentei pagar o dissídio, não tive sucesso. Só o que passou pela Câmara foi o Refis. Outros projetos que eu mandei não consegui aprovação. Apesar dos vereadores dizerem que o Afonso não tinha diálogo, eu abri, mas não foi isso que fez com que eles não aprovassem. Era muita resistência. Os projetos não eram meus, não eram para mim, era para cidade e eu infelizmente não consegui”.

Marta complementa ainda: “Eu já esperava que não teria a aprovação. Infelizmente, nossa Câmara estava disposta a não aprovar. Poderia estar o Afonso, eu, não ia passar. A Câmara está com uma cabeça feito de quanto pior, melhor. Tem de mudar essa visão, não podemos continuar desta forma”.

Sobre a dívida deixada por ela ao Instituto de Previdência dos Municipiários, Marta justificou. “Eu não consegui honrar porque a máquina já vinha com déficit muito grande. Eu não consegui a aprovação de projetos que aliviariam essa situação. O reparcelamento da divida que era da gestão passada, tudo que tentei para amenizar, não consegui. Os vereadores sabem que a máquina vem sendo comprometida, mas fingem que não. Acham que a prefeitura tem dinheiro e não paga porque não quer. A prefeitura está com um déficit muito grande e não consegue cumprir seus compromissos”.

Macchione voltou ao cargo por meio de liminar e, neste ano, deve ser o julgamento da ação propriamente dita. A vice falou sobre a situação. “Ele foi eleito prefeito e gostaria que ele ficasse até o fim, foi uma injustiça, mas se isso acontecer (permanecer cassado), eu não torço por isso e nem queria, mas não fujo das minhas obrigações. É um direito dele buscar o cargo que ele foi eleito, eu fiquei muito satisfeita com a volta dele”.

Sobre uma possível candidatura para a eleição majoritária em Catanduva neste ano, Marta afirma que estudará. “É uma questão difícil. Eu preciso pensar muito na minha vida, na minha família, tem ainda um tempo, mas eu não tenho uma resposta imediata. A minha família fica com cabelo arrepiado só de falar a respeito. Politica é feita dessa incógnita inicial e no fim tudo se resolve”.

Karla Konda

Editora Chefe