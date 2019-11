Marta Deve Destinar R$ 4 Mi Para Pronto Atendimento no Gabriel Hernandez

A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes deve destinar R$ 4 milhões para a construção de uma unidade de pronto atendimento de saúde no bairro Gabriel Hernandez. Para isso, a Chefe do Executivo contará com emendas parlamentares e parte do duodécimo da Câmara, segundo informações da Prefeitura.

Nesta semana, Marta divulgou pelas redes sociais a liberação de R$ 1 milhão em emenda parlamentar do deputado federal Miguel Lombardi. Esse dinheiro tem previsão de ser repassado em 2020.

Ao ser questionada sobre a utilização deste recurso, Marta afirmou sobre o plano de construir a unidade de saúde no bairro. “Nossos esforços visam melhorar os serviços de saúde. Dessa forma, daremos atenção aos moradores dessa região, que se tornou bastante populosa e acabou ficando distante da UPA para atendimentos de urgência e emergência”, ressalta.

Conforme projeto da municipalidade, a futura unidade será dimensionada para pronto-atendimento, com funcionamento inclusive no período noturno.

Para concretizar a construção, outros valores já estão reservados, sendo cerca de R$ 2 milhões obtidos via emenda do então deputado federal Sinval Malheiros, e a previsão de que mais R$ 1 milhão da devolução do duodécimo da Câmara seja revertido a essa finalidade.

Como parte dos trâmites, segundo a prefeitura, a Secretaria de Saúde vai direcionar ao Governo Federal o plano de trabalho que contempla a utilização dos recursos para esse tipo de investimento. O projeto da obra está em fase de adequação.

Karla Konda

Editora Chefe