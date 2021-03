Marquinhos Ferreira Solicita Álcool em Gel e Máscaras às Pessoas Carentes

O vereador Marquinhos Ferreira (PT) solicitou ao prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB), às Secretarias de Assistência Social e Saúde que sejam distribuídos às pessoas menos favorecidas produtos higiênicos que possam evitar uma possível contaminação pelo Coronavírus durante o tempo que a pandemia se fizer presente em Catanduva.

Marquinhos Ferreira requer informações se há projeto, ou estudo, por parte da prefeitura que possibilite a aquisição de e distribuição de produtos como álcool em gel e máscaras protetoras para as pessoas que inscritas, ou não, no Cadastro Único e a mesma situação a quem está em algum programa social.

O parlamentar sugere ao prefeito que a distribuição seja feita no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), Assistência Social e nos Postos de Saúde.

A propositura foi aprovada em plenário e encaminhada ao Chefe do Executivo.

