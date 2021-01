Marquinhos Ferreira Será o Líder do PT na Câmara Municipal

Em reunião on-line realizada na tarde de segunda-feira, 18, o PT de Catanduva definiu o novo líder de sua bancada na Câmara Municipal.

O escolhido foi Marquinhos Ferreira, que cumpre, atualmente, seu quarto mandato no legislativo local.

A sugestão partiu da própria vereadora Taise Braz, que destacou a experiência do colega de bancada. A indicação de Marquinhos como líder foi aprovada de maneira unânime pelos participantes. Ele permanecerá no cargo pelos próximos dois anos.

Durante a reunião, a legenda também estabeleceu sua linha de atuação em nível local. O PT de Catanduva adotará uma postura de independência, de oposição ao Executivo Municipal e de compromisso total com o povo catanduvense.

Além dos vereadores e demais militantes, participaram da reunião o presidente do diretório municipal do PT, Leandro Alves de Oliveira; a ex-vereadora Paula Carnelossi; o professor Antônio Flávio De Fazio; e a primeira-suplente do partido na Assembleia Legislativa, Beth Sahão.

Da Reportagem Local