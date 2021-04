Marquinhos Ferreira Questiona Limpeza e Higienização de Transporte Urbano

O vereador Marquinhos Ferreira (PT) enviou requerimento ao prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa e à empresa Auto Viação Suzano solicitando informações sobre a limpeza e higienização da frota de transporte urbano.

Na propositura, Marquinhos questiona se é feita a higienização dos ônibus todos os dias antes de começarem os trabalhos e se há disponibilidade de álcool gel dentro dos mesmos.

“Esses questionamentos visam preservar a saúde dos funcionários da empresa e da população de forma geral que usa o transporte público”, explica Marquinhos.

O parlamentar solicita também cópias do relatório de limpeza da frota.

“É uma forma de prevenir a disseminação de doenças em Catanduva, principalmente em época de pandemia, como a que vivemos e também evitar gastos maiores com tratamentos e principalmente, preservando vidas”, finaliza o parlamentar.

O Regional contatou a Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos, Maria Cristina Pinheiro sobre o assunto que nos retornou pessoalmente para dar as explicações. Ela contou que todo dia é passado desinfetante dentro do ônibus, o motorista carrega álcool 70% onde tem ordens de que espirre nas mãos dos passageiros que estão embarcando e também que o motorista não deixe pessoas entrarem sem máscara ou ficar dentro do veiculo sem a máscara. Maria Cristina por fim diz que seguem todos os protocolos para assegurar a saúde dos motoristas ou dos passageiros da Viação Suzano.

Ariane Pio

Da Reportagem Local