Marcos Jardim Deixará Cargo de Superintendente da Saec

Marcos Augusto Jardim deixará o cargo de superintendente da Saec. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Catanduva no final da tarde de ontem.

De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, o engenheiro pediu exoneração e alegou motivos pessoais para sua saída. Jardim segue à frente da autarquia até a próxima sexta-feira, para preparar a transição administrativa.

A prefeitura informou que ainda não foi definido quem ocupará a cadeira máxima na Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva.

Marcos Augusto Jardim estava no posto desde o início deste mandato de Afonso Macchione Neto. Antes deles passaram pela superintendência, César de Jesus Morasca e Alfredo Minervino Neto.

O superintendente deixa o cargo depois de realizar algumas obras na autarquia. A substituição de antigos painéis de acionamento dos motores da Unidade de Captação Birigui, substituição de redes e ramais de água em alguns bairros. Jardim também assumiu a Saec no período em que a prefeitura repassou para autarquia a gestão de coleta do lixo do município.

No mês passado, Saec concluiu a instalação de 18 containers, com capacidade de 1.200 litros cada, em diversos pontos da cidade. O contentor é utilizado para a coleta de lixo orgânico em áreas mais afastadas ou com grande produção de lixo, a exemplo da região central. O trabalho é complementar ao serviço de coleta de lixo realizado por empresa terceirizada nos bairros do município. Cada contentor recebe manutenção diária ou, dependendo do local, a cada dois dias, para a retirada dos resíduos e destinação correta dos mesmos ao aterro sanitário.

Karla Konda

Da Reportagem local