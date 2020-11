Mais um Recurso do MP Sobre Compras de Carnavais é Rejeitado Pelo TJ

Mais um recurso do Ministério Público em sentenças nas ações sobre compras de carnavais entre os anos de 2010 e 2013 foi rejeitado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desta vez, a decisão foi da 12ª Câmara de Direito Público e manteve a sentença favorável ao ex-prefeito Afonso Macchione Neto.

A ação se refere a contratação de som e outros equipamentos. Este é o segundo recurso apresentado pelo Ministério Público (em duas ações distintas) que o TJ mantém a decisão em 1ª instância.

De acordo com o Acórdão foi assinado pelo desembargador relator J.M. Ribeiro de Paula e os demais desembargadores acompanharam o voto pela rejeição do recurso. Os desembargadores utilizaram ainda sentença proferida em ação igual movida contra o também ex-prefeito de Catanduva Geraldo Vinholi. “Acrescento, por oportuno, a existência de outra ação de improbidade movida pelo MP contra Geraldo Antonio Vinholi, ex-prefeito da bela e acolhedora Catanduva, por fato idêntico, em tudo semelhante ao destes autos: aquisição de materiais para uso no Carnaval do ano de 2013. Naquele processo a nobre Juíza Maria Clara, a mesma que proferiu a r. sentença aqui apelada, também julgou improcedente o pleito do MP, que recorreu sem êxito”. E complementou: “Ressalvado o livre convencimento do Juiz de avaliar e julgar fatos e provas, o mesmo tratamento deve ser dispensado a casos iguais; por princípio de coerência, a resolução dada lá deve ser dada cá; situações iguais, decisões iguais, sob pena de perplexidade quanto à efetividade do direito no caso concreto”.

Karla Konda

Editora Chefe