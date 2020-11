Mais Dois Secretários São Definidos Para a Administração de Padre Osvaldo

De forma gradativa, o governo de Padre Osvaldo que se inicia em 2021, começa a definir nomes daqueles que ocuparão o alto escalão do governo. Ontem outros dois novos secretários foram confirmados. Wellington Vanalli e Fernando Sá, que assumirão as secretarias municipais de Finanças e Jurídico, respectivamente.

Os nomes foram confirmados pelo prefeito eleito, depois de reunião de transição realizada no setor financeiro do Executivo.

Padre Osvaldo de Oliveira Rosa e Claudio Romagnolli foram acompanhados de Vanalli e Sá.

A comitiva de transição foi muito bem recepcionada pelo secretária atual da pasta, Solange Regina Variani Fonseca.

Foi apresentada a situação econômica do município e intenção é terminar o ano com tudo pago, porém com orçamento extremamente limitado para 2021, sobrando pouco para investir na cidade, segundo informou a assessoria de Padre Osvaldo.

“Vamos buscar investimentos públicos externos do setor estadual e federal e também parcerias com a iniciativa privada, seja nacional ou internacional”, disse o prefeito eleito.

“Estamos esperançosos, pois a previsão é que paguem o salário dos servidores de dezembro e também o 13º. As outras pendências serão negociadas em breve”, informou o prefeito eleito, que será empossado no dia 1º de janeiro.

Karla Konda

Editora Chefe