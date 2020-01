Mais de 5,8 Mil Catanduvenses Usam Aplicativo Para Área Azul

Lançado em 2018 para facilitar aos motoristas o pagamento da Área Azul, o aplicativo para smartphones Estacione Legal em Catanduva possui mais de 5,8 mil usuários. Um aumento de 60% no número de motoristas inscritos se comparados balanços feitos pela Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos em julho do ano passado até agora em janeiro.

O montante em dinheiro que o pagamento de Área Azul “rendeu” neste período não foi divulgado pela STU.

Meses depois de ser lançado, o aplicativo passou por mudanças nas formas de cobranças. Antes, apenas quem tinha cartão de crédito poderia utilizá-lo. Desde julho, tem a opção de comprar créditos por meio de boleto bancário.

Além da adição do boleto, também houve atualização nos valores para aquisição dos créditos, que são de R$ 6, R$ 10, R$ 20, R$ 30, R$ 40 e R$ 50.

Em 2019, janeiro foram 1.751 downloads, partiu para 2.097 em fevereiro e 2.575 em março. Em abril, o aplicativo chegou a 2.868 usuários, enquanto que maio teve 3.127 e junho 3.587. Julho, eram 3.629. O “Estacione Legal” é uma maneira moderna do condutor adquirir seu cartão de Área Azul – que continua sendo comercializado nas lojas físicas. Para usar o modelo digital, é necessário baixar o aplicativo pelo celular. Depois, o motorista cadastra os dados do veículo e a cidade de Catanduva para adquirir os créditos do talonário.

O aplicativo é vinculado a equipamentos utilizados pelos Agentes Fiscalizadores de Trânsito (AFTs) e guardas municipais para que eles verifiquem, via internet, se o veículo está com cartão ativo. Como forma de instruir os condutores, a Prefeitura instalou placas informativas sobre o aplicativo e do link de acesso à lista dos pontos físicos em que o cartão da Área Azul é comercializado: http://areaazul.catanduva.sp.gov.br.

Para quem circula pelo Centro, é possível identificar as mais de 200 placas que foram espalhadas pelas ruas 13 de Maio, Amazonas, Maranhão, Brasil, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, entre outras do quadrilátero central.

Karla Konda

Editora Chefe