Mais de 1,6 Mil Árvores Serão Plantadas em Acordo com Ministério Público

Em cumprimento ao Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA), 1.611 árvores serão plantadas até o final de semana. O local escolhido será a área do antigo lixão, próximo a rodovia Comendador Pedro Monteleone, a SP-351.

O antigo lixão foi encerrado em 2008 e ainda passa por processo de recuperação, conforme informou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente e Agricultura, Marcos Queiroz Coelho, o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA) foi firmado entre o Ministério Público e a Prefeitura. “Nossas equipes já realizaram o plantio de mais de 600 árvores, até o momento, com o cuidado necessário para garantir a recomposição florestal.”

A ação visa realizar a reparação por conta de danos ambientais registrados no córrego Minguta. O local escolhido para receber a nova vegetação foi indicado pela própria Promotoria de Meio Ambiente. A fiscalização do cumprimento do acordo será feita pelo Ministério Público ou qualquer outro órgão competente.

Em três anos, o déficit de árvores plantadas em Catanduva reduziu 71,8%, segundo dados apresentados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente no ano passado. O déficit é baseado em números apresentados no Plano de Arborização do município.

Enquanto em 2016, o déficit era de 32 mil mudas plantadas, em 2019, o índice faltante era de 9 mil.

A redução nesse número tem sido feita gradativamente com campanhas voltadas ao meio ambiente e pelo projeto Arvorear, que plantou em 2019 111 árvores, de março a setembro.

Ao todo em Catanduva a estimativa é de que existam 24.500 unidades que estão distribuídas em praças, áreas verdes e nos passeios públicos.

Há, também, em torno de 31.000 árvores em APP’S (Áreas de Preservação Permanente) na cidade e ao redor do município.

Em Catanduva, a espécie mais plantada é o Oiti (Licania Tomentosa). Mas ela já não pode mais ser plantada na cidade. Atualmente, podem ser utilizadas as espécies: Ardisia, Aroeira Pimenteira, Callistemon, Flor da China, Ipê Branco, Ipê Amarelo, Jacarandá Mimoso, Jasmim Manga, Lofantera, Magnólia, Pata de Vaca, Resedá Comum, Resedá Gigante, Árvore Samambaia e Árvore Hibisco.

Karla Konda

Editora Chefe