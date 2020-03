Mahatma Gandhi Recebe Ambulância Adquirida Por Meio de Emenda

O Hospital Mahatma Gandhi recebeu ontem uma ambulância adquirida por meio de recursos do Governo do Estado, vindos de emenda parlamentar elaborada pela deputada estadual Beth Sahão do PT. O veículo, equipado para o atendimento aos pacientes do hospital, custou R$ 120 mil.

“Maravilhoso presente que o hospital recebe. É uma ambulância Sprinter, que vai trazer mais segurança e mais tranquilidade para transportar nossos pacientes, uma vez que o hospital tinha um veículo menor e os pacientes, andavam com menos conforto. A ambulância será para atendimento de pacientes dos SUS. Nosso hospital abrange uma região e atende até 100 municípios e vai atender a toda região. Era um sonho que nós tínhamos e que agora se transformou realidade”, afirmou o presidente do Hospital Luciano Pastor.

O vice-presidente da associação, Marcelo Fernandes mencionou ainda a possível liberação de mais recursos provenientes de emendas da deputada. “Além disso, estamos aguardando a liberação de R$ 500 mil, que já está em trâmite para ampliar o prédio do hospital para terapia ocupacional”.

“Trabalhar por uma Saúde de qualidade é uma das minhas grandes prioridades. Por isso, foi uma enorme alegria participar da entrega dessa moderna ambulância ao Hospital Mahatma Gandhi, comprada com uma emenda de R$ 120 mil que destinei à instituição”, disse Beth.

Karla Konda

Editora Chefe