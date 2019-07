Mahatma Gandhi Aceita Prorrogação de Contrato Para Gestão da UPA

A Associação Mahatma Gandhi aceitará a prorrogação de contrato para a gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com a prefeitura de Catanduva. Uma assembleia extraordinária foi realizada no final da tarde de ontem. O contrato com a associação terminaria no dia 07 de agosto.

A prefeitura de Catanduva encaminhou ofício a gestora questionando o interesse em manter os atendimentos na unidade.

Na reunião a diretoria da instituição, que tem. Luciano Lopes Pastor como presidente, optou por aceitar a proposta de prorrogação, apesar dos débitos da prefeitura referente glosas realizadas ao longo do contrato.

Conforme texto encaminhado à imprensa, a associação fala em pensar no atendimento à população. “a decisão de continuar gerindo a UPA Catanduva foi baseada na filosofia da instituição de respeito à nossa população. Sensíveis aos transtornos que a interrupção do atendimento da Unidade causaria ao povo catanduvense, prevaleceu o compromisso desta instituição que nasceu há 50 anos, através do Hospital Mahatma Gandhi e que se solidificou com a Associação Mahatma Gandhi, hoje referência nacional em gestão de saúde em mais de 15 cidades e 5 estados brasileiros”, consta em nota.

O Mahatma também reforçou que a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes demonstrou interesse em resolver pendencias financeiras o mais rápido possível.

“Portanto a população desta nossa cidade pode se tranquilizar com a certeza de que uma instituição séria de Catanduva continuará cuidando da saúde dos catanduvense e buscando evoluir e oferecer sempre o melhor”, concluiu.

Da Reportagem Local