Macchione Vai a Brasília Pedir Aprovação Para Novo Pronto Atendimento

O prefeito Afonso Macchione Neto esteve em Brasília na semana passada para fazer pedidos. Dentre eles, a aprovação do Ministério da Saúde (MS) para a unidade mista (posto de saúde e pronto atendimento) na região do Bairro Gabriel Hernandez.

A nova unidade tem recursos recebidos por emenda parlamentar de Sinval Malheiros e recebeu pareceres do MS para adaptação do projeto. Segundo a administração, a Prefeitura aguarda análise da solicitação de alteração de Plano de Trabalho apresentada ao Ministério da Saúde.

“Tendo em vista que a proposta inicial não atendia os critérios financeiros estabelecidos por aquele órgão e Caixa Econômica Federal. A intenção é construir uma Unidade Mista na região do Gabriel Hernandez, com utilização da emenda de R$ 2 milhões liberada pelo deputado Sinval Malheiros, com contrapartida do Município, dentro das regras federais”.

O pronto Atendimento foi anunciado pela então prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes que informava a utilização também de outra emenda, neste caso do Deputado Miguel Lombardi, de R$ 1 milhão, prevista para ser liberada neste ano.

Malheiros, em recente entrevista, também relembrou sobre a destinação do recurso. “Já era para a obra ter sido iniciada. O dinheiro foi liberado e está no caixa da prefeitura. Mas houve algumas modificações. O que está se tentando fazer no local, lá próximo ao Residencial Esplanada, é também um Centro de Diagnóstico. Lá tem uma área grande e que dá para desenvolver muito. E que é um investimento muito necessário”. “Imagine uma pessoa doente a noite e tem de sair da sua casa e atravessar a cidade para ir até a UPA. Sem contar que a demanda é muito grande, fica desumano. Então a ideia é levar para aquela região até mesmo especialidades”, disse Malheiros.

Além da agilidade na análise do plano de trabalho, Macchione que esteve na Secretaria Especial de Assuntos Federativos, no Palácio do Planalto, apresentou ofício com outras demandas. Como a ajuda para viabilização do novo traçado da linha férrea, prédios do governo federal que estão parados no município e apoio ao enfrentamento da epidemia de dengue em Catanduva.

“Fui para Brasília, na secretaria do governo federal, no Palácio do planalto, solicitar para que nos ajude a viabilizar a mudança do novo traçado da linha férrea, prédios do governo federal que estão parados no município, exemplo do barracão do IBC, solicitamos ajuda para que o Ministério da Saúde libere a construção da unidade de saúde no Gabriel Hernandes, novos ônibus, reformas e não esquecemos de pedir ajuda para o combate a dengue”.

Karla Konda

Editora Chefe