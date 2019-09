Macchione Recorre e Justiça Aceita Queixa Crime Contra Enfermeiro Ari

O Ex-prefeito de Catanduva, Afonso Macchione Neto, conseguiu na Justiça decisão favorável a recurso apresentado no qual solicitava que uma queixa crime fosse aberta contra o vereador Aristides Jacinto Bruschi, Enfermeiro Ari. Macchione acusa o parlamentar de calúnia e difamação. O juiz da 2ª vara criminal rejeitou a queixa crime justificando a imunidade parlamentar de Enfermeiro Ari.

A decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça, que teve como relatora Adriane Bandeira Pereira, afirma que “há indícios suficientes para demonstrar justa causa para a queixa crime e responsabilidade criminal deve ser melhor apurada”.

Falas do vereador na Tribuna da Câmara teriam motivado o processo. “É certo que os vereadores detêm imunidade parlamentar, conforme preceitua o art. 29, inciso VIII, da Constituição Federal. No entanto, tal não se constitui como sendo absoluta; ao contrário, além de proferidas na circunscrição do Município, as “opiniões, palavras e votos” devem ser balizadas pelas próprias funções inerentes ao cargo exercido. Em outras palavras, deve existir relação de causalidade entre o exercício do mandato e a manifestação da vontade de quem o titulariza”, consta no relatório. “ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., com voto parcialmente favorável do 2º juiz, Dr. José Roberto Lopes Fernandes., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Juízes ADRIANE BANDEIRA PEREIRA(Presidente), JOSÉ ROBERTO LOPES FERNANDES E RENATA ROSA DE OLIVEIRA”, consta.

Na época em que Macchione entrou com o pedido de queixa crime, pelas redes sociais, o vereador falava sobre a acusação de calúnia. “Hoje tomei ciência, através da imprensa catanduvense, que em mais um ato cômico do nosso risível prefeito, estou sendo processado pelo mesmo. Em recente visita a Câmara, em reunião reservada com o presidente da casa e mais dois vereadores, o prefeito teria se comprometido a retirar processos contra o coletivo de vereadores, que incluía originalmente até o nome do suplente Belê. Prefeito cassado, Macchione se agarra a táticas de perseguição e intimidação pelas quais é famoso para pressionar esse vereador”, citava.

Em 2018, Enfermeiro Ari questionou com muita veemência todas as ações do Executivo Municipal. Em discursos acalorados, o então presidente da Câmara utilizou a tribuna por diversas vezes, falou sobre a falta de pagamento do dissídio, chamou o prefeito de caloteiro, de mentiroso e tantos outros.

Karla Konda

Editora Chefe