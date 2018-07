Macchione Pede à Câmara Para Parcelar R$ 921 Mil Com Três Fornecedores

O prefeito Afonso Macchione Neto (PSB) mandou para a Câmara de Vereadores projetos de leis com pedido de autorização para parcelar dívidas com três fornecedores que somam mais de R$ 921 mil. As três dívidas seriam decorrentes da gestão do ex-prefeito Geraldo Antônio Vinholi (PSDB).

O primeiro projeto pede autorização Legislativa para parcelamento da dívida de R$ 381.484,75 com a empresa Femandes Distribuidora de livros do Nordeste EIRELI, de Natal, contratada em 2015 para fornecer coleção de livros ‘Planeta Leitura – Ziraldo e Seus Amigos’. A proposta do Governo é começar a pagar a dívida em 10 de agosto e terminar em julho de 2020, último ano de mandato de Macchione.

Já o Projeto de Lei (PL) 43/2018 pede autorização para pagar de forma parcelada a empresa Preview Marketlng e Publicidade S/S Lida, de São José do Rio Preto. A credora foi contratada através de concorrência pública em 2013 para gerenciar os gastos com propaganda da gestão do ex-prefeito. Mais de R$ 154 mil, entretanto, ainda não teria sido quitado. A proposta de Macchione é a mesma feita em relação a fornecedora de livros: 24 parcelas sendo a última em julho de 2020.

O terceiro projeto pretende o parcelamento de dívida de R$ 385.584,13 com a empresa Laura Construtora Ltda. A empresa tem três notas fiscais para receber que teriam sido emitidas no mês de maio de 2016. A intenção do Governo é realizar os pagamentos em 24 parcelas de R$ 16.066,05.

Os projetos de lei já foram a votação e receberam pedido de vistas por 10 dias. Dessa forma devem voltar à pauta somente na terceira semana de agosto, após o vencimento das primeiras parcelas. Podem ser votados antes somente se houver sessões extraordinárias.

Nathalia Silva

Da Reportagem Local