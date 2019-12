Macchione Ganha Liminar Da Justiça E Pode Voltar Ao Cargo De Prefeito

O prefeito cassado de Catanduva, Afonso Macchione Netto conseguiu uma liminar na Justiça para voltar ao cargo, a notícia aconteceu na tarde de ontem (12).

O documento aponta que Afonso pode voltar ao cargo imediatamente a partir da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo.

O texto deixa bem claro que a justiça não vê motivo para cassação. “Desta feita, em cognição sumária, resta demonstrada a prova inequívoca da verossimilhança das alegações da parte agravante, pois as condutas pelas quais o prefeito foi denunciado não encontram respaldo legal a fim de embasar a sua cassação”.

O presidente da Câmara de Catanduva, Luiz Pereira e a equipe do jurídico da câmara não receberam a informação oficial, mas já tinham a cópia do documento que comprova a decisão do TJ.

“Oficialmente a câmera não foi informada, a justiça ainda tem que fazer a comunicação por meios oficiais para câmara, de que houve essa decisão através de liminar e que o ex-prefeito Macchione pode ser reconduzido ao cargo” explicou Pereira.

A equipe do jurídico da câmara entende que essa liminar dá direito a Macchione para voltar de maneira automática. Sendo assim, a câmara municipal não precisaria fazer nenhuma sessão solene ou dar posse ao prefeito, pois ele já recebeu a posse quando assumiu o mandato, essa decisão seria somente para reconduzi-lo ao cargo de maneira automática. Ainda não se sabem se pode acontecer ainda hoje ou na semana que vem de Afonso querer reassumir a prefeitura de Catanduva.

Em rápida entrevista com Afonso Macchione, ele reafirmou o que já havia falado em outra entrevista concedida ao Regional, que ainda está pensando e não tem certeza se quer voltar e assumir o cargo, que ainda está incerto sobre isso.

A Câmara Municipal de Catanduva ainda pode recorrer dessa liminar, da volta ao cargo do ex-prefeito. Segundo informações a Câmara estará fazendo uma reunião para saber se todos concordam em entrar ou não na justiça recorrendo a decisão da liminar, isso só poderá acontecer depois do comunicado oficial da justiça.

Ariane Pio

Da Reportagem Local