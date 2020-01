Macchione Encaminha Ofício e Pede Mudanças em Repasses ao IPMC

O prefeito Afonso Macchione Neto encaminhou ofício ao Instituto de Previdência dos Municipiários (IPMC) solicitando a aprovação de redução de repasses ao órgão previdenciário.

Três solicitações foram feitas – uma delas é a mudança da porcentagem de contribuição da Prefeitura para o plano de saúde dos servidores. Macchione sugere a derrubada de 2% – passando de 7% da folha dos ativos para 5%. Outro pedido apresentado pelo prefeito é a redução na Taxa de administração. A prefeitura paga 2% de taxa de administração e Macchione quer baixar para 1% e por fim, pede que o percentual de multa seja fixo em 2%. Atualmente, a cada repasse do patronal em atraso, a administração paga 2% até 30 dias de atraso e 10% se passar do período de um mês. O Chefe do Executivo espera que o IPMC aprove manter em 2% de multa na dívida que existe hoje com o Instituto. Macchione também planeja, com a redução da multa, parcelar a dívida de 2019 para ser pago mensalmente até dezembro de 2020. Todas as medidas elencadas pelo prefeito passarão por análise do Conselho Fiscal do IPMC em reunião agendada para esta quinta-feira. E se aprovadas pelo grupo de servidores, as mudanças ainda dependem de aprovação da Câmara.

O diretor superintendente do IPMC, Edson Andrella, em entrevista a Rádio VOX, falou sobre os pedidos feitos pelo prefeito. Sobre o plano de saúde: “O pedido é para reduzir a contribuição da prefeitura para o plano de saúde que é de 7% da folha dos ativos. Os inativos tem conseguido ser vencedores em ações judiciais com base em paridade e não contribuem. Então temos uma reserva, mas não consigo adiantar se essa diminuição de receita não pode comprometer o andamento do plano de saúde num futuro próximo. Precisamos avaliar isso com muito cuidado para não comprometer o custeio do plano de saúde dos servidores”.

Sobre a taxa de administração: “Essa vamos elaborar um cálculo, Numa análise preliminar, temos gasto 1% da taxa de administração. Mas é preciso verificar, alguma coisa é possível reduzir. Com recomendação de que seja pontual, porque num futuro poderemos precisar contratar mais servidores, reformar a sede então não é possível que seja definitivo e tem de ser discutido ano a ano. Depende da aprovação do conselho e Legislativa”.

Sobre a redução de multa a partir de 30 dias do vencimento: “O prefeito solicita que se cobre na dívida de 2019 2% de multa e não 10% porque já passou de 30 dias. Esse pedido é possível. No pedido de parcelamento feito e não aprovado na Câmara englobava ainda o 13º e a folha de dezembro. Mas a prefeitura pagou e então tem um débito de R$ 14 milhões e já tem a incidência de multa de 10%. Seria um refis para a prefeitura. O patrimônio neste caso está preservado, porque terá a correção, juros e a multa de 2%, que é bastante razoável”, disse.

Caso o conselho fiscal aprove as medidas apresentadas pela administração, a prefeitura ainda depende de encaminhar as mudanças como projetos de lei para serem votados pelos vereadores.

Karla Konda

Editora Chefe