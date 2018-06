Macchione Consegue Aval da Câmara Para Usar Dinheiro da SAEC em Galerias

Depois de ver seu projeto de abertura de crédito de mais de R$ 15 milhões ser engavetado ‘sine die’ na Câmara, o prefeito Afonso Macchione Neto (PSB) conseguiu o aval dos vereadores para usar R$ 3,1 milhões do dinheiro do superávit da Superintendência de Água e Esgoto (SAEC) para realizar obras em galerias em locais com registros de alagamentos. O texto foi aprovado nesta semana em primeira discussão.

O projeto começou a tramitar na Câmara na quarta-feira da semana passada. Não iria a discussão antes do recesso parlamentar, mas foi acabou sendo incluído com pedido de urgência dos próprios parlamentares.

Através do projeto, o prefeito pretende autorização para receber R$ 3.123.895,88 do superávit da SAEC no orçamento da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura.

Na exposição de motivos, Macchione argumentou que o dinheiro seria necessário para a realização das obras nas ruas Altair, Mongaguá e Antônio Girol.

“Tem o presente Projeto de Lei, a finalidade de solicitar autorização para abertura de crédito adicional destinando recursos orçamentários para a execução de galerias nas Ruas Mongaguá. Altair e Antônio Girol. Os recursos utilizados para o referido crédito adicional suplementar serão provenientes de Excesso de Arrecadação advindos do repasse financeiro recebido no exercício de 2018 da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva – SAEC a título de Superávit Financeiro do exercício de 2.017. O referido repasse financeiro está amparado no artigo 12, da Lei Complementar n° 0458, de 25 de novembro de 2.008, que autorizo o repasse financeiro para Prefeitura Municipal de Catanduva que deverão aplica-Io em investimentos e serviços de saneamento básico”, afirmou o prefeito.

Os três pontos de alagamento também estavam nos planos do Governo no projeto de abertura de crédito de R$ 15,6 milhões que destinava a maior parte do dinheiro, R$ 11 milhões, a obras de canalização de trecho do Rio São Domingos. Depois do adiamento sine die do primeiro projeto, o prefeito afirmou em entrevista ao Jornal O Regional que pretende manter o projeto da canalização com abertura de crédito dentro do limite que pode realizar via decreto, ou seja, sem autorização da Câmara.

Nathália Silva

Da Reportagem Local