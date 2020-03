Macchione Comenta Saída da Prefeitura: “Tristeza. Gosto de Administrar a Cidade”

O prefeito Afonso Macchione Neto, prestes a deixar o cargo, comentou ontem em entrevista sobre a derrubada da liminar. “Tristeza. Eu gosto de administrar a cidade, gosto de administração de um modo geral. Me dedico, gosto de ver os serviços aparecerem. Infelizmente o ano passado fiquei sete meses fora e toda a mudança, mesmo que para pessoas competentes, tem um descompasso. Voltamos praticamente na semana de Natal, tivemos carnaval e 90 dias de chuvas ininterruptos. A população inconformada com o mato crescendo, o asfalto se deteriorando e nossas equipes não tinham muito o que fazer. Passamos pelo período de chuvas, esses três meses foram sofridos. Mas estamos conseguindo colocar tudo em ordem”, disse Macchione.

“Tivemos a nossa liminar cassada, nosso advogado está trabalhando ainda para tentar recompor, vamos aguardar essa possibilidade, caso contrário é com dor no coração que não conseguirei concluir esse mandato”.

Macchione ainda avalia sua gestão nestes anos. “Um mandato muito desgastante, muito discutido, fui muito penalizado. Não tivemos basicamente contribuição, enfim, nossos parceiros poderiam ter vistos com outros olhos, em prol da cidade, muitos projetos não conseguimos emplacar”.

O Chefe do Executivo relembrou de propostas apresentadas.

“A transferência do Meio Ambiente para Saec, por exemplo. Não iria trazer prejuízo para absolutamente ninguém. A Saec tem saúde financeira, com isso, nós teríamos pago os funcionários em 18 a 24 meses. Eu fiz “trocentas” mil contas e tenho a certeza que em meados deste ano teríamos pago os funcionários e esse desconforto é o que eu estarei levando para os meus próximos dias”.

Ao ser questionado, na possibilidade, se for considerado elegível, de uma candidatura neste ano, Macchione foi taxativo. “Na verdade não era nem para eu ter vindo neste mandato. Mas não poderia deixar os pretensos, com alguma exceção, assumirem a prefeitura. Fui muito pressionado e acabei voltando. Em hipótese alguma eu volto para qualquer atuação política. Em hipótese alguma volto para política. Posso futuramente ajudar, se for preciso, mas no cargo político ou qualquer cargo administrativo, não tenho interesse”.

Ainda sobre as eleições e a possibilidade de formar um grupo para concorrer a eleição majoritária, Macchione afirmou: “Eu formar grupo, jamais. Eu ainda tenho minhas dúvidas sobre um eventual apoio, mas é muito complicado. É uma situação que temos de ponderar muito. A história mostra que sempre tem algum desconforto. Temos tempo ainda para analisar, é uma situação ainda merece uma ponderação futura”, concluiu.

Karla Konda

Editora Chefe