Macchione Afirma que Usará R$ 5 Milhões Para Pagamento de Dívidas

O prefeito Afonso Macchione Neto afirmou ontem que pretende usar o dinheiro devolvido pela Câmara de Catanduva para reduzir o déficit orçamentário do município. O cartão alimentação dos funcionários de 2015 não será pago com a devolução da Câmara. “Estamos fechando o ano com grande déficit, as coisas não caminharam da forma como gostaríamos, tivemos alguns repasses que foram comprometidos, prefeitura precisou utilizar dinheiro do tesouro, e vamos fechar no vermelho. Essa devolução do duodécimo vem para minimizar o nosso déficit”.

Uma das dívidas citadas pelo prefeito seria o pagamento do IPMC, das parcelas em atraso de parcelamento de anos anteriores e da dívida de 2019. “Um dinheiro muito bem vindo, agradeço profundamente o Pereira, que não poupou esforços para que a prefeitura pudesse ter esse retorno que vai ajudar muito no nosso caixa”.

“Relativo ao pagamento de funcionário para mim já é um fato superado, uma vez que nós tentamos por várias vezes, formas de viabilizar pagamentos. Nos teríamos pago todos os funcionários, enfim, estaríamos terminando com uma despesa zerada. Ninguém foi beneficiado e muitos foram prejudicados que são os nossos funcionários que são o patrimônio da prefeitura. Sabemos que sem eles nada acontece e com eles motivados a cidade anda muito melhor. Enfim, preferiram amarrar a administração e não deixar andar”, complementou.

Macchione afirma ainda que acredita num déficit orçamentário de R$ 15 milhões fechando 2019. “Com a ajuda do Pereira e a antecipação do ICMS, que o governador liberou hoje para ajudar os municípios, porque a data correta seria amanhã, vamos minimizar um pouco, mas estamos na casa dos R$ 15 milhões de déficit”.

O prefeito ainda comentou sobre o recorde de devolução feito pelo presidente da Câmara. “Pereira conseguiu economizar R$ 385 mil que não tinha feito o encaminhamento ainda. Na verdade são mais de 5,5 milhões. Pereira está provando que é possível enxugar. Como antes não dava?”.

A devolução dos R$ 5 milhões do duodécimo da Câmara foi discussão o ano todo entre Legislativo e Executivo. Parte desse dinheiro, a então prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes afirmava que usaria para abrir uma unidade de pronto atendimento no Gabriel Hernandez. O restante estaria condicionado a aprovação de projetos encaminhados ao Legislativo que, segundo ela, ajudariam a administração equilibrar despesas e desta forma, permitindo o pagamento do benefício que era para ter sido pago em 2015, quando houve as ações sobre o dissídio dos servidores.

Karla Konda

Editora Chefe