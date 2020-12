Luzia Girade Assumirá Secretaria de Cultura no Governo Padre Osvaldo

Luzia Aparecida de Brito Girade assumirá a Secretaria Municipal de Cultura no governo de Padre Osvaldo, a partir de 1º de janeiro de 2021.

O nome foi confirmado na manhã de ontem na reunião de transição de governo, na pasta.

O prefeito eleito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa esteve ontem na secretaria ao lado da próxima secretária e do vice Cláudio Romagnolli.

Foram recepcionados pela atual responsável pela pasta, Cris Anovazzi, que colaborou com o fornecimento gerais de informações do setor. Em razão da experiência na área cultural, Padre Osvaldo deverá mantê-la na equipe do novo governo.

Luzia Girade é viúva, mãe de três filhos, formada em Educação Física, manequim profissional, psicóloga com pós graduação em psicopedagogia e perita do trânsito. Ela já foi secretária de Cultura na cidade turística de Caldas Novas (GO).

Já foram definidos, portanto, membros do alto escalão para educação, finanças, jurídico, esportes, administração e cultura.

