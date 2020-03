Luis Pereira Sugere Uso de Planta Para Combater Mosquito da Dengue

Diante da realidade de epidemia de dengue, com mais de 3 mil casos confirmados da doença e muitos ainda em investigação, o presidente da Câmara de Catanduva, Luis Pereira, elaborou requerimento no qual sugere ao Executivo e aos secretários de Saúde e Meio Ambiente, a realização de uma campanha de “controle biológico da dengue e façam entregas gratuitas de sementes da planta Crotalária para serem cultivadas na cidade.

A Crotalária Juncea se adapta a qualquer habitat e cresce rapidamente nos jardins. Na fase adulta, ela tem a capacidade de atrair as libélulas, que são predadoras naturais do mosquito, que transmite Dengue, febre Chikungunya e Zica.

De acordo com Pereira, em outras cidades a Crotalária vem ganhando cada vez mais espaço nos jardins das casas e empresas porque descobriu-se nela uma poderosa arma biológica para o controle da dengue.

“Assim como outras cidades já vem utilizando a Crotalária Juncea para auxiliar no combate à dengue, Catanduva também poderia tentar. Com o plantio da Crotalária, a libélula, busca colocar ovos em água parada, assim como o mosquito Aedes, deposita seus ovos, então essas larvas vão se alimentar das larvas do mosquito transmissor da dengue acabando com aquele foco. O mesmo acontece com a libélula adulta, que é predadora e se alimenta de pequenos insetos, o que inclui o Aedes aegypti. Assim, quebra-se a cadeia reprodutora do mosquito da dengue”, informa o parlamentar.

O Chefe do Legislativo entende ainda, que seria importante o cultivo da planta em Catanduva e que o município deveria doar para a população as sementes.

“Para que seja eficaz a campanha, o Município poderá distribuir as sementes de Crotalária Juncea, para serem plantadas em terrenos baldios, áreas públicas, quintais e vasos. A distribuição das sementes poderá ser feita pelos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias durante as visitas, e também, podendo efetuar a distribuição de sementes e de atividades de sensibilização e divulgação do projeto nas escolas, clubes, projetos sociais , enfim, tudo o que puder ser mobilizado para um efetiva distribuição. A iniciativa seria mais uma forma de combater o mosquito, que tem causado tantos transtornos. É uma ação simples e barata, e o município estaria auxiliando no combate ao mosquito”.

A Crotalária Juncea cresce de 60 centímetros a, no máximo, 1 metro de altura. Se bem cuidada, ela floresce em até 90 dias.

Da Reportagem local