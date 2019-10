Luis Pereira Solicita Alteração em Horário do Ônibus no Período Noturno

O presidente da Câmara de Catanduva, Luis Carlos Pereira da Conceição, protocolou na Casa de Leis um requerimento solicitando à prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes e a empresa Viação Suzano, a alteração em horário do ônibus no período noturno.

O pedido foi realizado após o parlamentar receber inúmeros relatos de munícipes que trabalham ou estudam e perderam a condução no horário das 22 horas.

“Tenho recebido em meu gabinete, inúmeros munícipes, que usam o transporte coletivo, solicitando que seja alterado o horário do ônibus no período noturno, mais precisamente o das 22 horas, que poderia sair as 22h15. Neste horário, vários cidadãos estão saindo de seus trabalhos, escolas e faculdades e quando chegam ao terminal o ônibus já saiu, tendo que aguardar o próximo ônibus que sai às 23 horas. Tal pedido se faz necessário para atender os munícipes, que ficam aguardando a noite, por um período grande os ônibus, para irem para suas residências, após um dia exaustivo de trabalho e estudos”.

O requerimento foi aprovado por unanimidade, durante a 109ª Sessão Ordinária, e encaminhado através de ofício para prefeitura.

Karla Konda

Editora Chefe