Luis Pereira Recebe Diretor do Instituto Federal de Educação

O Presidente da Câmara Municipal de Catanduva, Luis Pereira, recebeu na tarde de segunda-feira, o Diretor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Catanduva, Osvaldo Severino Junior.

Na ocasião, vários assuntos referentes a educação foram colocados em pauta e dentre eles, o diretor informou ao Chefe do Legislativo sobre as vagas para Ensino Superior e Pós Graduação, que ainda encontram-se disponíveis.

“Primeiramente gostaria de agradecer ao Luis Pereira por ter me recebido tão bem. Hoje trago a notícia de que nosso Instituto Federal está com vagas disponíveis para Ensino Superior e Pós Graduação. Nossa instituição ainda conta com o Ensino Médio, que além de ter a Grade Curricular como qualquer outra escola, tem ainda um diferencial que são os cursos técnicos integrados, isso significa que nossos jovens ao sair do ensino médio ainda terão o diploma de técnico. Os cursos técnicos oferecidos são: Fabricação Mecânica; Mecatrônica Integrado ao Ensino Médio; Química Integrado ao Ensino Médio; Redes de Computadores Integrados ao Ensino Médio e todos oferecem 40 vagas, atualmente já estão preenchidos, mas o processo de seleção se inicia em meados de setembro. Já os cursos superiores oferecidos são: Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Tecnologia em Mecatrônica Industrial; Licenciatura em Química; Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação e todos possuem 40 vagas, e estão com algumas vagas ainda em aberto. Também oferecemos pós graduação em: Saberes e Práticas para a Docência no Ensino Fundamental I e Ensino de Ciências da Natureza e Matemática”.

Osvaldo Severino Junior, acrescentou que todos os cursos supramencionados são gratuitos e reconhecidos pelo MEC.

“Os nossos cursos são todos gratuitos e reconhecidos pelo MEC. Informo também que o instituto não faz prova pra o preenchimento de vagas. O processo de seleção para o Ensino Médio Integrado é feito a partir de uma análise do currículo escolar do último ano do ensino fundamental (9º ano ou antiga 8ª série) e são avaliadas as notas ou conceitos das disciplinas de língua portuguesa e matemática. Já para ingressar no ensino superior é através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que é uma plataforma online do Ministério da Educação (MEC) que seleciona estudantes para instituições públicas de ensino superior por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). E desde já estou a disposição para dúvidas e esclarecimentos”, informa o Diretor do IFSP – Catanduva.

Luis Pereira que é um defensor da Educação e tem como lema “Somente a educação é capaz de mudar o mundo”, abordou a importância de ter cada vez mais alunos nas escolas.

“Temos que valorizar a educação, pois somente assim conseguiremos ter um mundo melhor. Sou totalmente a favor e incentivo cada dia mais os jovens a estudarem e a se qualificarem. O saber não tem limites, não ocupa espaço e ninguém consegue tirar isso da gente. Ter conhecimentos é a maneira de ampliar os horizontes e ter um futuro melhor. Agradeço a Deus por ter recebido orientação desde a minha infância na creche que me abrigou, mantida pela saudosa Sinharinha Netto”.

Então, na manhã de quinta-feira, 05 de março o Chefe do Legislativo, Luis Pereira, retribuiu a visita de cortesia que o diretor do Instituto Federal fez à Câmara Municipal de Catanduva, conhecendo as dependências da instituição, bem como os projetos desenvolvidos no local.

Pereira percorreu todo o prédio, passando pelas salas de aulas do Ensino Médio, onde presenciou algumas aulas e a boa desenvoltura dos professores. O parlamentar, ainda ficou maravilhado com o fato da instituição disponibilizar profissionais para atender alunos que possuem necessidades especiais e assim promover a inclusão dos alunos na escola, a exemplo de alguns alunos que são surdos e possuem uma intérprete de libras para auxiliar no entendimento das aulas.

“O Instituto Federal de Catanduva oferece uma ótima estrutura, com avançada tecnologia. Muitas pessoas não sabem e não conhecem a estrutura e o potencial dessa importante instituição, então ressalto aqui, que todos os cursos são oferecidos gratuitamente e que toda infraestrutura está à disposição dos alunos, com biblioteca repleta de livros e exemplares, computadores e laboratórios de última geração. Então todas essas pessoas que tem um projeto de vida e estão almejando estudar em outra cidade, avalie e conheça o Instituto Federal da nossa cidade”.

Ao final do encontro, Osvaldo Severino Junior aproveitou para entregar algumas reivindicações ao presidente da Câmara.

Da Reportagem Local