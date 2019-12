Luís Pereira Propõe Desconto De Até 20% Para Bons Contribuintes

O requerimento, aprovado por unanimidade, foi encaminhado à Prefeita Municipal e prevê a aplicação de maiores descontos percentuais para pagamentos em parcela única, a proposta de Luís Pereira para contribuintes que pagam em dia.

Com o objetivo é o de promover a igualdade entre os contribuintes, o Presidente da Câmara Municipal de Catanduva, Dr. Luis Pereira, elaborou esse requerimento solicitando à Prefeita Municipal, Marta Maria do Espírito Santo Lopes, sobre a possibilidade de viabilizar vantagens econômicas àqueles que pagam em dia os seus impostos municipais.

A ideia do parlamentar sugere que a Prefeitura Municipal de Catanduva conceda a partir de 2020, um desconto de 15% a 20%, para pagamentos em parcela única dos tributos, ao invés dos 10% que já são concedidos atualmente.

De acordo com o Chefe do Legislativo, esta é uma excelente maneira de recompensar os contribuintes que pagam seus débitos em dia, bem como, uma forma de incentivar aqueles que, por um lapso, deixam de recolher os tributos municipais antes do seu vencimento.

“Atualmente, os contribuintes adimplentes se sentem desamparados pelo olhar da administração, por não terem nenhum incentivo por cumprirem em dia com as obrigações devidas. Em virtude disto, da mesma maneira que ela amparou àqueles que estavam inadimplentes com a municipalidade, solicito que a prefeita conceda para o próximo exercício, um desconto maior para àqueles que pagam seus tributos em parcela única”.

O parlamentar informou ainda, que em contato prévio com a Prefeita Marta, obteve a informação, que a mesma considerou justa a reivindicação e informou que: “Se não for 20% pelo menos serão concedidos 15% de desconto para os pagamentos à vista”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local