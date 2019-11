Luis Pereira e Marco Vinholi Anunciam Melhorias na Rodovia Alfredo Jorge Abdo

No final da tarde desta sexta -feira, 8 de novembro, o Presidente da Câmara Municipal de Catanduva, Dr. Luis Pereira, esteve na rotatória que liga Catanduva a Pindorama, juntamente com o Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, a Prefeita Municipal de Pindorama, Maria Inês, e o ex prefeito de Catanduva, Geraldo Vinholi, para anunciarem que nos próximos dias o Governo do Estado de São Paulo irá avançar com investimentos na área.

“Estamos aqui no início da ligação entre Catanduva e Pindorama, trecho de quase 5km, importantíssimo para as cidades de Catanduva e região e que tem um fluxo enorme. A revitalização da Rodovia Alfredo Jorge Abdo é uma demanda antiga da cidade e recentemente quando o Governador João Doria esteve aqui, anunciou esse importante investimento. Hoje verificamos esse importante espaço e anunciamos que nos próximos dias o Governo do Estado de São Paulo vai avançar com esse investimento tão importante para a região”, informa Marco Vinholi.

O Chefe do Legislativo Catanduvense, comemora a notícia e afirma que a revitalização da rodovia que liga Catanduva a Pindorama beneficiará a todos que passam pelo local.

“A revitalização da Rodovia Estadual Alfredo Jorge Adbo é um sonho antigo, e graças ao Secretário Marco Vinholi e o Governador João Doria, se tornará realidade. Podemos notar que essa obra é de extrema necessidade, pois o fluxo é muito grande e já aconteceram diversos acidentes, com a revitalização teremos mais segurança a todos que transitam pelo local”.

No mês de setembro, o Governador do Estado de São Paulo, João Doria, juntamente com o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, estiveram em Catanduva, e na oportunidade mencionaram sobre a revitalização da Rodovia Estadual Alfredo Jorge Abdo.

Da Reportagem Local