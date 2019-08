Luís Pereira Contrata Arquiteto Para Ampliação da Câmara

Contratação na modalidade dispensa de licitação vai custar R$ 10 mil

O presidente da Câmara de Catanduva, Luis Carlos Pereira da Conceição, contratou por meio de dispensa de licitação, arquiteto que elaborará projeto visando a ampliação do prédio da Câmara.

O contrato 08/2019 foi publicado ontem no Diário Oficial do Município. O valor a ser pago no projeto será de R$ 10 mil. No documento, não é especificado o prazo para a elaboração e nem quando a obra será iniciada.

Ao pesquisar o portal da Câmara de Catanduva, ainda não consta o contrato firmado para esse fim.

Não há informações sobre o motivo para a ampliar e em qual espaço do prédio legislativo (Sala de vereadores, administrativo ou plenário).

A última ampliação do prédio da Câmara foi realizada em 2012, quando o presidente da Casa de Leis era o vereador Daniel Palmeira.

O Chefe do Legislativo gastou, naquela época em torno de R$ 500 mil para adequar o espaço a novos vereadores. Isso porque em 2013, a cidade passou a contar com 13 vereadores. Número que atualmente representa a cidade.

Na época foi construído um anexo que conta com duas salas para vereadores e duas salas para seus respectivos assessores, além de duas salas de reunião e uma de Informática (CPD).

Dois anos antes, a Sala das Sessões Washington Luís passou por reforma. O local foi adequado para comportar até 17 vereadores. A Mesa Diretora da sala passou a ser de mármore, rampa e escadas receberam piso antiderrapante, dentre outros.

No início deste ano, o presidente da Câmara fez obra de acessibilidade. Implantou rampa para acesso ao plenário pela recepção do prédio.

O prédio do Legislativo também recebeu em anos anteriores, novo letreiro, uma placa de identificação na portaria do local, portão lateral, elevador, nova pintura, dentre outros.

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook