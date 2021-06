Live Sobre 7º Fórum LIDE Acontece Hoje Com Grandes Nomes da Educação

O LIDE – Grupo de Líderes Empresariais convida este veículo de comunicação para cobertura virtual do 7º Fórum LIDE de Educação com a presença de especialistas do setor, empresários e um representante da gestão pública nessa área. O tema desta edição será “Upskilling e reskilling: o futuro do trabalho e a empresa como uma nova escola” .

O encontro terá o comando de Luiz Fernando Furlan, chairman do LIDE, e mediação de Mario Anseloni, presidente do LIDE Educação; com curadoria de Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna. O evento tem transmissão ao vivo, hoje (23), a partir das 8h30.

Presenças confirmadas:

Gary A. Bolles, presidente do hub de Futuro do Trabalho da Singularity University;

Filip de Fruyt, psicólogo, pesquisador e professor na Universidade de Ghent, na Bélgica;

Reynaldo Gama, CEO da HSM;

Leonardo Framil, presidente da Accenture;

Rossieli Soares, secretário da Educação do Estado de São Paulo;

André Esteves, sócio do BTG Pactual e fundador do Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli);

Pedro Pontes, diretor Executivo da Accenture Brasil para Educação.

Transmissão virtual pelo link lideglobal.com/fórum.

Ariane Pio

Da Reportagem Local