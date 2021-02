Licitações Para Mobiliário de Novas Creches Seguem em Andamento

Duas licitações abertas para mobiliar as novas creches – que também tiveram os certames iniciados para finalizar a construção – seguem em andamento pela prefeitura de Catanduva.

Na modalidade pregão eletrônico, cinco empresas apresentaram propostas aos lotes das duas licitações.

A estimativa de valores a serem pagos por todos os itens dos dois processos licitatórios é de R$ 187.041,00 e R$ 198.465,00.

De acordo com os editais, a prefeitura pretende comprar arquivos em aço para pastas suspensas, 40 armários em aço de duas portas, 18 armários de aço de 6 portas, 4 blu ray, banquetas, dois carros auxiliares de cozinha, 15 cadeiras fixas, cadeiras giratórias, 30 cadeiras de múltiplo uso, oito micro-ondas, dois fogões industriais, dois freezers, 50 cadeiras altas para alimentação de crianças, duas máquinas de lavar roupas, 16 quadros brancos, 24 murais, quatro refrigeradores verticais, seis refrigeradores frost free, suportes para televisão, 10 relógios, seis TVs LED 40 polegadas, armários baixos, 40 berços com colchão, conjuntos de mesas e cadeiras (carteiras), 32 conjunto coletivo de mesas e quatro cadeiras, 15 mesas para professores, estantes, gaveteiros, conjuntos para refeitório e mesas administrativas.

As propostas foram feitas no dia 10 de fevereiro de forma online e os trâmites do processo estão em andamento.

Karla Konda

Editora Chefe