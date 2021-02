Licitações Para Finalização de Duas Creches São Abertas

Duas licitações foram abertas para a finalização da construção de duas creches em Catanduva. A do Parque Glória V e a do Alto da Boa Vista.

A publicação com a abertura dos processos licitatórios pode ser acessada pelo Diário Oficial do Município na edição de ontem. Os editais ainda não estavam inseridos no site da prefeitura até o final da tarde de ontem.

As empresas interessadas terão até o dia 05 de março para apresentarem propostas para a conclusão dos prédios, paralisados desde que o convênio com o Governo do Estado não foi renovado. As construções foram iniciadas em 2015 e, de lá para cá, vários entraves e licitações foram abertas.

Recentemente, o secretário de planejamento, Walter Agudo Romão, afirmava que as obras nas duas creches estariam orçadas em R$ 800 mil para a do Alto da Boa Vista e R$ 270 mil para a do Parque Gloria V. Na estimativa estaria ainda incluída a depredação do prédio, parado desde 2019.

O convênio para a creche do Parque Glória V foi assinado pelo então prefeito Geraldo Vinholi, o secretário de educação da época, Herman Jacobus Cornelis Woorwald e o então presidente da Fundação para Desenvolvimento da Educação Barjas Negri, em 07 de maio de 2014. A vigência do termo de convênio era de dois anos, prorrogáveis por mais cinco anos, portanto venceu em 07 de maio de 2019.

E na creche do Alto da Boa Vista o convênio teve prazo final em 26 de dezembro de 2018, neste último caso, a empresa Ellipse assumiu a obra um mês antes do convênio ter prazo finalizado. O contrato com a empresa foi firmado em 26 de novembro de 2018.

Em última aferição das etapas realizadas, a creche do Parque Glória estava com 86% de obras concluídas e a do Alto da Boa vista estava com 66% de projeto terminado.

A empresa Ellipse entrou na justiça em busca do recebimento da etapa que foi concluída depois do fim do prazo do convênio, que não tinha sido renovado até a primeira semana de janeiro.

Karla Konda

Editora Chefe