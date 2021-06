Liberada a Xepa em Catanduva Para Quem Tem Mais de 18 Anos

Desde sexta (18), pessoas com mais de 18 anos sem comorbidades podem se cadastrar para receber a “xepa” das vacinas contra a covid-19 em cidades do estado de São Paulo. A decisão foi tomada na tarde desta quinta pela Secretaria Municipal de Saúde.

Sendo assim, a Secretaria Municipal de Saúde abriu a “xepa” da vacina contra covid-19 para quem tem mais de 18 anos. A medida visa o aproveitamento das doses remanescentes, que sobram no fim do dia dos frascos com cinco ou 10 doses e que não podem ser armazenadas para o dia seguinte. As pessoas serão chamadas conforme disponibilidade de doses. Para isso, é preciso se cadastrar. O formulário está disponível no site da Prefeitura de Catanduva, conforme link, abaixo:



Essa estratégia é possível, já que o público-alvo vem sendo imunizado. Inicialmente, outros grupos entraram nessa listagem, como o caso das pessoas com comorbidades e os idosos.

XEPA- A aplicação de doses que sobram em frascos abertos no fim do dia, conhecida como “xepa” das vacinas, tem sido regulada por municípios brasileiros. As cidades não liberam a imunização de qualquer pessoa. Portanto, veja como conseguir uma dose e não aglomere nas unidades de saúde.

Ariane Pio

Da Reportagem Local