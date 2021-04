Liberação de R$ 1, 5 Mi Para Pavimentação é Confirma Para Catanduva

O Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa recebeu em seu gabinete, o Secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi que confirmou a liberação de R$ 1,5 milhão do Governo do Estado para obras de infraestrutura em Catanduva.

A informação da aprovação e despacho assinado pelo Secretário Marco Vinholi para essa finalidade consta na edição deste final de semana do Diário Oficial do Estado.

A manifestação atende à solicitação de Padre Osvaldo, em demandas apresentadas diretamente ao Governo do Estado.

Dentre os trechos que serão contemplados com a pavimentação estão: Rua Mongaguá e Guarujá – Jardim Alpino, Santo Amaro, prolongamento da Avenida Francisco de Lima Machado, Rua Itapetininga e Rua Matão.

No âmbito municipal, a Prefeitura de Catanduva agiliza os trâmites do processo de licitação, visando contratar empresa para executar as obras.

Ariane Pio

Da Reportagem Local