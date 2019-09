Leitura Bíblica na Câmara é Considerada Inconstitucional pelo TJ

Presente logo no início dos trabalhos legislativos em sessões ordinárias da Câmara de Catanduva, a leitura de um texto bíblico, abrindo o expediente, foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) foi movida pela procuradoria geral de justiça, que entende que a obrigação de leitura do texto bíblico fere a Constituição Federal.

A leitura do texto bíblico está presente inclusive em resolução do Legislativo e é realizada desde 2004.

Na ação, o relator do TJ, desembargador Elcio Trujillo afirma que há uma imposição de todos que estiverem presentes seguirem um ato de caráter religioso orientado por aqueles que tem preferência em seguir a Bíblia. ““Segundo o artigo 144 da Constituição Paulista, os municípios devem atender os princípios nela estabelecidos, bem como os estabelecidos na Constituição Federal. A norma impugnada afronta o artigo 19, inciso I da Constituição Federal, que estabelece que é vedado ao município ’estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança”.

A Procuradoria sustentou que a atividade viola a laicidade estatal e os princípios da impessoalidade, legalidade, igualdade, finalidade e interesse público”.

Em manifestação, a Câmara de Catanduva afirmou que obedece trâmites regimentais e legais e não visa direcionar ou influenciar ninguém a respeito do credo ou da religião, e nem ofendem a laicidade do Estado, “fazendo parte do respeito da população pela tradição cristã”.

Com a decisão do TJ, a Câmara deverá deixar de realizar a leitura do texto bíblico.

A decisão teve votos dos desembargadores, Pereira Calças (presidente), Cristina Zucchi, Jacob Valente, James Siano, Ademir Benedito, Campos Petroni, Artur Marques, Pinheiro Franco, Xavier de Aquino, Antonio Carlos Malheiros, Moacir Peres, Evaristo dos Santos, Márcio Bartoli, João Carlos Saleti, Francisco Casconi, Renato Sartorelli, Ferraz de Arruda, Ricardo Anafe, Álvaro Passos, Beretta da Silveira, Antonio Cortes, Alex Zilenovski e Geraldo Wohlers.

Karla Konda

Editora Chefe