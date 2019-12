Lei que Cria Conselho de Proteção dos Animais é Sancionada Pelo Executivo

A Lei que cria o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais foi sancionada pela então prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes. Está em vigor e deverá ser regulamentada a partir do próximo ano.

O autor da propositura, vereador Onofre Baraldi comemorou a sanção da lei. “Excelente notícia para as instituições e pessoas que se dedicam à causa animal em Catanduva. O Projeto de Lei de minha autoria responsável pela criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais foi sancionado, por meio da Lei Municipal Nº 6.041/2019. A partir de agora, vou me empenhar para que o Conselho seja constituído no início do próximo ano e, dessa forma, iniciativas voltadas à proteção e ao bem-estar dos animais, sejam implementadas em nossa cidade”, disse o parlamentar pelas redes sociais.

O Conselho foi criado com os seguintes objetivos: estimular a guarda e proteção responsável dos animais, acompanhar, discutir, sugerir, propor e fiscalizar as ações do poder público e o fiel cumprimento de legislação de proteção animal; atuar na proteção e defesa dos animais, que sejam os chamados de estimação ou domésticos, bem como os animais da fauna silvestre; conscientização da população sobre a necessidade de se adotar e os princípios da posse responsável e proteção ecológica dos animais e atuar na defesa dos animais feridos e abandonados”.

O Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais deverá ser constituído por 10 membros, com mandato de dois anos.

No texto, ainda ressalta que os maus-tratos e crueldade aos animais devem estar amplamente expostas em dispositivos de ordem legal, de maneira que se possam eliminar definitivamente o que impedem a sua repressão e combate a estas práticas.

O conselho será instrumento do qual se poderá agir em favor dos animais de maneira democrática, pois é composto de membros advindos de diversos segmentos da sociedade civil.

Karla Konda

Editora Chefe