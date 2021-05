Lei de Licitações é Tema de Curso do TCESP e Tem Início na Segunda-Feira

Com transmissão ao vivo pelo canal da Escola Paulista de Contas Públicas (EPCP) no YouTube pelo link streaming.tce.sp.gov.br/lives, a capacitação terá início nesta segunda-feira (24) e seguirá nos dias 31 de maio, 7, 14 e 21 de junho, sempre das 14h às 16h.

Com o objetivo de discutir os principais pontos da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/21), o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) promoverá uma série de cinco aulas para capacitar gestores públicos, servidores municipais e estaduais, advogados, acadêmicos de Direito e demais interessados no tema.

A primeira aula abordará assuntos como vigência, âmbito de aplicação e as novas definições da Lei nº 14.133/21. Com a participação da Presidente do TCESP, Conselheira Cristiana de Castro Moraes, a palestra será ministrada pelo Professor Titular da Universidade de São Paulo (USP), Floriano de Azevedo Marques Neto.

O segundo dia de atividades, marcado para 31/5, terá como tema principal a preparação da licitação e dos contratos e, como palestrantes, o Professor Associado da USP Marcos A. Perez e o Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues.

No dia 7/6, durante a Aula 3, o Professor Titular da USP Fernando Menezes e o Conselheiro Renato Martins Costa debaterão a mutabilidade contratual nos distintos regimes de contratação.

Já no dia 14 de junho, quarto dia de curso, o Vice-Presidente do TCESP, Conselheiro Dimas Ramalho, e o Professor Doutor da USP Rodrigo Pagani de Souza discorrerão sobre os contratos de colaboração.

Para fechar a programação, em 21/6, serão abordados temas como controle das licitações e dos contratos e sanções administrativas previstas na legislação. Os debates técnicos serão conduzidos pela Professora Doutora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) Carolina Zancaner Zockun e pelo Conselheiro-Decano Antonio Roque Citadini.

O conteúdo completo das cinco aulas programadas pode ser acessado pelo link https://bit.ly/3etMvG8.

Com apoio logístico da EPCP, as atividades são gratuitas e independem de inscrição. Haverá emissão de certificado aos participantes que seguirem as instruções dadas durante a transmissão. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail epcp-eventos@tce.sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local