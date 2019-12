Lei Complementar Que Trata Da Compensação De Créditos Tributários Ainda Tramita

A última sessão da câmara aconteceu na terça-feira (10) e ainda tramita o Projeto de Lei Complementar 9/2019 que autoriza o poder executivo a celebrar compensação de créditos tributários, prevista nos artigos 156, inciso II, artigo 170, do CTN – código tributário nacional e dá outras providências.

O presente Projeto de Lei Complementar trata da compensação de créditos tributários e busca constituir uma nova relação entre a administração tributária e os contribuintes, possibilitando que as duas partes, mediante entendimento direto, alcancem uma aplicação mais homogênea da legislação tributária, partindo das permissivas já existentes nos artigos 156, incisos 11 e 170 do Código Tributário Nacional (Lei n° 5172, de 1966, entre nós vigorando com força de Lei Complementar).

Traz em seu bojo uma permissão legal com um conjunto de medidas destinadas à modernização da Administração Fiscal, para tomar a sua atuação mais transparente, célere, desburocratizada e eficiente, indo ao encontro dos anseios dos contribuintes, vez que o instituto da compensação destina-se à extinção do credito tributário perante a Fazenda Pública evitando ações de execução fiscal colaborando desta feita com o principio da economia processual.

O texto explica que fica, o Poder Executivo, autorizado a celebrar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Municipal nos termos previstos nos artigos 156, inciso 11 e 170, ambos do Código Tributário Nacional, Lei Federal n° 5,172, de 25 de outubro de 1.996, para extinção de obrigações recíprocos.

A compensação será efetuada o requerimento do sujeito passivo, mediante processo administrativo, observado o disposto nesta Lei Complementar.

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por: crédito tributário, o proveniente de obrigação legal decorrente de tributos e respectivos acréscimos legais, a respeito do qual não penda qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial; crédito do sujeito passivo contra a Fazenda Pública Municipal, os créditos de qualquer espécie, líquidos e certos, vencidos ou vincendos.

No texto ainda fala sobre a compensação quando suficiente para liquidar o débito, a extinção da execução fiscal, desde que efetuado o recolhimento das custas e demais despesas

processuais, quando liquidar parcialmente o débito, a imputação do valor compensado na dívida, e o prosseguimento da execução pelo saldo devedor, nos processos de desapropriação, o valor devido ao proprietária deverá ser abatido de todos os débitos tributários do sujeito passivo e do imóvel objeto da desapropriação.

Ariane Pio

Da Reportagem Local