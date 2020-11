Justiça Permite a Regularização Eleitoral de Ex-prefeito Macchione

Proibido de votar por conta das sentenças referentes aos processos sobre as compras fraccionadas para os carnavais de 2010 a 2012, o ex-prefeito Afonso Macchione Neto obteve na Justiça Eleitoral o direito de regularizar a inscrição eleitoral.

Macchione entrou com uma petição civil e o juiz da 40ª Zona Eleitoral de Catanduva, José Roberto Lopes Fernandes, decidiu que não houve trânsito em julgado do processo que ocasionou a restrição anotada no cadastro eleitoral, que o impedia de votar.

“Os documentos colacionados pelo requerente demonstram que, de fato, não houve o trânsito em julgado no processo ensejador da restrição anotada no cadastro eleitoral. Proceda-se à regularização da inscrição eleitoral do requerente tão logo seja reaberto o Cadastro Nacional de Eleitores, nos termos da Resolução TSE n.º 23.601. Por ora, expeça-se certidão de quitação eleitoral circunstanciada”.

A partir do dia 30 de novembro, Macchione terá removida a suspensão do Cadastro Nacional de Eleitores.

Karla Konda

Editora Chefe