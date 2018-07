Justiça Nega Embargos de Declaração em Ação de Improbidade Administrativa

A juíza Patrícia da Conceição Santos, da 1ª Vara Cível de Catanduva, rejeitou embargo de declaração de Vagner Luís Pimpão Bersa e Aristides Jacinto Bruschi contra a sentença de ação de improbidade administrativa em que os dois estão inseridos, além de Wilson Aparecido Anastacio, Aparecido de Lima e Tania Regina Lisboa dos Santos. A publicação da decisão saiu ontem no Diário Oficial do Estado.

“Analisando detidamente os autos, vislumbro realmente erro material na fundamentação da sentença (fl. 2.111) onde se lê “reporto-me aos documentos juntados pelo réu Aristides (fls. 1.369/1.386)” leia-se “reporto-me aos documentos juntados pelo réu Wilson Aparecido Anastacio (fls. 1.369/1.386)”. Todavia, quanto aos demais argumentos expendidos nos embargos declaratórios interpostos, nítido o propósito de rediscutir matéria já decidida, a fim de amoldá-la ao entendimento dos embargantes”, consta.

“Ante o exposto, à míngua dos requisitos legais, rejeito os embargos de declaração nesse aspecto e ACOLHO os embargos interpostos pelo requerido Aristides Jacinto Bruschi tão somente para corrigir o erro material já indicado acima, permanecendo inalteradas as demais disposições consignadas na sentença atacada”.

Os vereadores Aristides Jacinto Bruschi (PEN), o Enfermeiro Ari; Wilson Aparecido Anastácio (PT), Paraná; além dos ex-vereadores Vagner Pimpão Bersa apelidado de Palhacinho Pimpão e Aparecido de Lima, o Cido Verdureiro, foram condenados por improbidade administrativa. Além deles, a ex-assessora Tânia Regina Lisboa dos Santos também foi condenada. A decisão saiu no mês passado.

A sentença da juíza Patrícia da Conceição Santos determina a suspensão dos direitos políticos por 10 anos, proibição de ocupar cargos de vereadores, devolução de dinheiro a ex-assessores que supostamente teria sido exigido dos funcionários e pagamento de multa. Tânia deve ter suspensos os direitos políticos por oito anos.

“Em detida análise do acervo documental, das provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório, apurou-se que os fatos narrados pelo autor na peça exordial, concernentes à apropriação indevida de parte da remuneração dos servidores comissionados (assessores), efetivamente ocorreram”, considerou a juíza.

Além da ação de improbidade administrativa, os acusados também respondem na esfera criminal onde já houve condenação em primeira instância com recursos pendentes de julgamento no Tribunal de Justiça. Ao decidir o processo cível, a magistrada citou também a condenação no processo criminal.

A magistrada negou os pedidos do Ministério Público para perda imediata dos cargos de vereadores de Enfermeiro Ari e Paraná e também não acolheu parte das alegações de que alguns funcionários prestavam serviços pessoais para os acusados.

De acordo com a sentença, Cido Verdureiro terá que devolver R$ 10.936,00 a quatro ex-assessoras. Wilson Paraná tem R$ 3.500,00 a devolver a uma ex-assessora. Já Enfermeiro Ari teria R$ 13.320,00 para devolver a uma ex-funcionária e Palhacinho Pimpão R$ 5.900,00 a um ex-assessor. Os valores devem ser corrigidos e acrescidos de juros, caso a decisão seja mantida após recursos.

A ação de 2015 seria baseada em denúncias de ex-assessores que afirmaram que os vereadores teriam exigido parte dos seus salários para assegurá-los nos cargos comissionados.

Karla Konda

Editora Chefe