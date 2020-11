Justiça Eleitoral Pede Retirada Conteúdos de Redes Sociais do PSDB

O Juiz eleitoral José Roberto Lopes Fernandes concedeu tutela de urgência para que o Facebook e Instagram, além dos responsáveis por um perfil nas redes sociais do PSDB, retirassem no prazo de 24 horas conteúdos publicados e impulsionados (Por meio de pagamento) com ataques a candidata Beth Sahão do PT, com pena de multa em R$ 30 mil caso houvesse o descumprimento.

A lei prevê que candidatos podem impulsionar publicações nas redes sociais desde que não tenha propaganda eleitoral negativa. “E análise das postagens referenciadas na inicial, diante das disposições da legislação vigente, permite concluir pela probabilidade do direito e a necessária interferência da Justiça Eleitoral para determinar a remoção das publicações que lamentavelmente, não se limitando a promover ou beneficiar seus candidatos ou agremiações veicula crítica a adversários políticos”. A tutela de urgência foi concedida na última quarta-feira.

