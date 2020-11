Justiça Eleitoral Julga Improcedente Ação Contra Candidato Padre Osvaldo

O juiz José Roberto Lopes Fernandes julgou improcedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo PSOL contra o candidato Padre Osvaldo de Oliveira Rosa. O partido denunciava suposta entrega de brindes, de forma disfarçada, aos eleitores, conduta vedada pela lei eleitoral e que também poderia caracterizar abuso de poder econômico.

O PSOL solicitava a condenação da coligação com a cassação do registro ou diploma dos candidatos, aplicação de multa e a inelegibilidade em oito anos.

“Ocorre que, no caso dos autos, nada de irregular restou caracterizado. Com efeito as provas dos autos não demonstram qualquer irregularidade na conduta dos representados. Revela a prova que se trata da típica situação da distribuição de camisetas aos cabos eleitorais. A própria inicial foi instruída com fotografia retratando algumas poucas pessoas usando a camiseta em trabalho de campanha. Comprovou também o representado mediante nota fiscal (ID 21154583) aquisição das “camisetas impressas em sublimação digital para Campanha Politica 2020” no valor de R$ 550,00. Conforme já decidiu o Superior Tribunal Eleitoral “distribuição de camiseta unicamente a cabos eleitorais não caracteriza concessão de vantagem a eleitor, mas mecanismo de organização de campanha ® n. 15-07/GO Re. Min. Ricardo Lewandowski, DJE de 1.02.2010) a afastar portanto a apontada violação ao art. 39 §6º da Lei 9504/97. Em suma, a documentação é suficientemente robusta para comprovar que o material foi cedido à equipe de campanha. Quanto ao abuso de poder exige-se para sua caracterização a exorbitância ou exagero no emprego de recursos, que sejam anormais, considerando o contexto em que ocorrem e como visto, ao custo de R$ 550,00, também não é esta a hipótese de autos”, cita o juiz.

Karla Konda

Editora Chefe