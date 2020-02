Justiça Eleitoral Inicia Ciclos de Testes nas Urnas Eletrônicas

A Justiça Eleitoral iniciou os ciclos de testes das urnas eletrônicas visando a preparação para as eleições municipais deste ano. Ontem 292 urnas foram testadas no Cartório da 40ª zona eleitoral de Catanduva.

De acordo com o chefe do cartório, Marcelo Micena é padrão realizar essa atividade em todo país. “Estamos realizando o primeiro ciclo de testes nas urnas eletrônicas. Esse teste é realizado no Brasil inteiro , no teste de todos os componentes da urna eletrônica. Desde o teclado, o monitor, a impressora, para garantir não apenas a segurança, mas que ela esteja em plenas condições de funcionamento, pensando nas eleições que ocorrerão em outubro deste ano”, afirmou.

Os testes são realizados em duas etapas. “Uma fase que dura quatro horas em que a urna fica testando sozinha todos os componentes. A impressora fica imprimindo os papéis o dia todo para garantir que esteja realmente funcionando como se estivesse sendo usada em dia de votação. A tela fica apagando e acendendo e as memórias da urna são testadas com gravações de dados aleatórios para garantir que estes componentes estejam funcionando”, informou.

Todo ano são realizados no mínimo três ciclos de testes, inclusive em anos não eleitorais.

“Na fase final de preparação das urnas, são inseridos os dados dos candidatos e posteriormente a lacração física das urnas para garantir a inviolabilidade e a segurança dos dados que são gravados “.

“Aqui na 40ª zona eleitoral temos 292 urnas e temos a expectativa que esse número aumente passando para mais de 300 urnas”.

Karla Konda

Editora Chefe