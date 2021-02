Justiça Eleitoral Determina Recontagem de Votos Para Vereadores em Itajobi

A Justiça Eleitoral determinou por meio da sentença da juíza Natalia Berti, a recontagem de votos nas eleições proporcionais de Itajobi, além de cassar o diploma de um vereador eleito pelo MDB da cidade.

A decisão é em ação movida depois de representação formulada pelo PSDB denunciando uma das mulheres incluídas no pleito como “candidata laranja”, ou seja, inserida como candidata apenas para preencher o número mínimo de mulheres exigido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com a possível recontagem de votos válidos e quociente eleitoral, mudanças entre os eleitos daquele município devem ocorrer. Mas a decisão ainda é em primeira instância e o partido pode recorrer.

Na sentença, a juíza declara prática de abuso de poder, declara inelegibilidade para três integrantes do MDB, cassa o diploma de Luis Roberto Sperandio, eleito ao cargo de vereador, o diploma de suplentes de Eloisa Gradela, Katía Camilo Gimenez Galante, Pablo Adalberto Zirondi e Eugenio Luiz Galante e declara a nulidade de todos os votos conferidos ao partido nas eleições proporcionais.

Ainda segundo a sentença, o MDB pediu o registro de cinco candidaturas, dentre elas duas mulheres preenchendo o mínimo exigido. “Ficou comprovado que o partido se utilizou de candidatura fictícia da candidata Kátia Camilo Gimenes Galante, com o único objetivo de preencher a cota de gênero estabelecida pelo artigo 10, § 3º, da Lei 9504/97 Deveras, vários são os elementos que comprovam que a candidata Kátia nunca teve real intenção de concorrer ao pleito eleitoral: foram realizadas duas convenções partidárias; a candidata, de forma aberta e clara, fez campanha, em redes sociais, em favor de outro candidato a vereador pelo mesmo partido, a representada não obteve qualquer voto no pleito eleitoral; a candidata não recebeu doações ou outras verbas e não praticou atos de campanha. Conforme documento extraído do site do Tribunal Superior Eleitoral, a candidata não obteve qualquer voto para o cargo de Vereador e isso significa que a representada não obteve o próprio voto, confirmando que não possuía real intenção de concorrer ao pleito”, consta. O partido deve recorrer da decisão.

Karla Konda

Editora Chefe