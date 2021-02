Justiça dá Prazo de 30 Dias Para Prefeitura Pagar Dissídio de 2015

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, deu prazo de 30 dias para que a prefeitura de Catanduva efetue o pagamento do dissídio de 2015 aos servidores municipais. A decisão, datada do dia 04 de fevereiro ainda depende de ser publicada para que o prazo estipulado à administração comece a contar. Na sentença, o desembargador também nega a solicitação do Simcat sobre o pagamento dos valores retroativos do cartão alimentação aos servidores aposentados.

De acordo com Roberto José de Souza, presidente do Sindicato dos Municipiários de Catanduva (Simcat), os depósitos dos valores que cada servidor tem a receber devem ser incluídos em holerite. Pelos cálculos, o sindicalista acredita que a prefeitura tenha de pagar em torno de R$ 15 milhões aos funcionários públicos, descontando o cartão alimentação que foi pago recentemente e sem incluir os encargos e a previdência.

Na manhã de ontem, o prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa falou sobre a decisão judicial. “A prefeitura ainda não foi notificada, mas temos o compromisso de pagar. Sendo notificada, neste prazo que teremos, vamos sentar com o Jurídico, com as Finanças e buscar os meios necessários para efetuar o pagamento”, afirmou.

O Chefe do Executivo reforçou ainda que a priori, a administração não tem o dinheiro para pagar. “No momento a prefeitura não tem o recurso. Mas vamos buscar meios”, complementou.

Uma das alternativas sinalizadas pelo prefeito é formalizar um empréstimo para a quitação deste débito com os servidores. “Estamos buscando alguns formatos de financiamento para depois o município reter esse recurso, tem também uma outra situação que seria possível utilizar ao longo do ano, nesse período curto se torna mais difícil”, concluiu.

Karla Konda

Editora Chefe