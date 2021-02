Justiça Condena Davoli a Pagar R$ 15 Mil a Macchione Por Danos Morais

A Justiça condenou o ex-vereador Amarildo Davoli ao pagamento de R$ 15 mil ao ex-prefeito Afonso Macchione Neto por danos morais.

Davoli foi processado pelo ex-chefe do Executivo por discurso feito enquanto vereador no dia 11 de fevereiro do ano passado.

A ação tem como base as falas do parlamentar durante sessão ordinária da Câmara de Catanduva, no Pinga-fogo (período usado pelos vereadores na Tribuna do Legislativo), com mesmo teor de representação formulada, meses antes e encaminhada para a Comissão de Ética da Casa de Leis.

No legislativo, a representação foi arquivada. Nela constava o discurso de Davoli: “É um assassino, um criminoso, um bandido”, consta na decisão.

A reportagem de O Regional tentou o contato com o ex-vereador, mas até o fechamento da edição não obteve retorno.

Davoli ainda pode recorrer da decisão.

Karla Konda

Editora Chefe