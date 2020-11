Justiça Aceita Representação Contra Padre Osvaldo e Aplica Multa de R$ 5 mil

A Justiça Eleitoral de Catanduva aceitou representação solicitada pela coligação União para o Bem de Catanduva, de Beth Sahão, contra a campanha da coligação Catanduva para todos, de Padre Osvaldo e aplicou multa de R$ 5 mil.

A denúncia formulada trata de divulgação pelas redes sociais do candidato e divulgação de materiais de campanha, santinhos em prédio público, no caso, o Shopping Popular Alípio Gomes.

De acordo com o documento assinado pelo juiz José Roberto Lopes Fernandes, a representação narra que Padre Osvaldo teria entrado no shopping popular e realizado diversos atos de propaganda eleitoral, com a distribuição de adesivos, santinhos e folhetos. E que fotos foram publicadas no seu perfil do Facebook.

A coligação, representada por Ana Paula Carnelossi cita ainda que ação faz parte de uma conduta vedada contrariando o art. 37, da Lei nº9.504/97.

“Os representados apresentaram contestação, alegando, em suma, que não restou comprovada a entrega de santinhos, folhetos e adesivos pelo candidato no “shopping popular”, e que a foto apresentada na inicial não foi tirada nas dependências de referido centro comercial. Pugnam pela improcedência da representação”, consta no documento.

O Ministério Público manifestou pela procedência da representação. Na decisão, o juiz afirma: “A representação é procedente.Conforme dispõe o art. 37, caput, da Lei nº 9.504/97: “nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. O §4º, do mesmo artigo por sua vez define o que são os bens de uso comum: “Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. No caso, a propaganda irregular objeto da representação restou comprovada”, cita.

“Ante o exposto, julgo procedente a representação, para, confirmando a liminar, condenar o representado ao pagamento de multa, conforme o disposto nos art. 37 e § 1º, da Lei 9.504/97 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”, consta. Padre Osvaldo pode recorrer da decisão.

Karla Konda

Editora Chefe