Jurídico Da Câmara De Catanduva Pede Modificações Na Liminar De Macchione

Na tarde de ontem (17), o assessor do Jurídico da Câmara Municipal de Catanduva, Jefferson Dione de Freitas explicou como a câmara entende sobre a decisão que reconduziu Macchione em caráter liminar ao cargo de prefeito, e explicou o posicionamento adotado daqui pra frente pelo jurídico da câmara.

Ele informou que a câmara já impôs embargos de declaração visando a modificação da liminar isso ocorre em razão de um erro material encontrado no processo, erro este induzido pela dolosa omissão pela exposição de fatos.

Jefferson continua explicando que a apresentação dos documentos sobre um dos processos de cassação do mandato que tramitou na Casa Legislativa, Afonso Macchione foi seletivo na escolha dos documentos da ação. O assessor do jurídico diz que Afonso citou ações na qual foi absolvido, mas omitiu outra ação pública, ajuizada na mesma data que foi condenado e foi julgada totalmente procedente gerando inclusive suspensão de seus direitos políticos em um erro material que pode ter induzido O desembargador ao erro e por isso a câmera interpôs os embargos pleiteando a modificação da decisão.

Já o que pode ocorrer é ainda uma incógnita tendo em vista as inúmeras possibilidades jurídicas e a Câmara aguarda as modificações da decisão liminar, entretanto deve-se lembrar que o judiciário está praticamente no recesso e assim dar um atraso neste pleito além da decisão que deve ser proferida monocrática pelo mesmo desembargador há também a possibilidade da modificação da liminar pelo órgão colegiado em sede de agravo interno, bem como agravo de instrumento contudo no momento vamos aguardar a decisão dos embargos antes de avançar a outras possibilidades jurídicas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local