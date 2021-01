Juiz Marca Audiência Para Definir Pagamentos de Ação Sobre Acionais dos Servidores

O juiz José Roberto Lopes Fernandes, da 1ª Vara Cível de Catanduva agendou para o dia 25 de janeiro uma audiência telepresencial entre o Sindicato dos Municipiários de Catanduva e a Prefeitura para definir possível forma para os pagamentos de ação sobre os adicionais nas quais servidores mais antigos da prefeitura tem direito, depois de reestruturação feita no governo Carlos Eduardo de Oliveira Santos, aplicada por Felix Sahão Junior, sobre níveis e graus dos funcionários. A audiência será realizada às 15 horas.

São aproximadamente R$ 6 milhões para serem pagos pela Prefeitura, de acordo com cálculos do Simcat.

A audiência deve regulamentar os pagamentos possivelmente por lotes, já que a quitação tem sido feita individualmente. Ao todo são mais de 1700 servidores ativos e inativos que possuíam valores a receber até o ano passado. São valores retroativos de 1997 a 2005.

Em reportagem publicada por O Regional, no ano passado, o Simcat informava que houve parte do pagamento desses valores por Afonso Macchione Neto, em seu primeiro mandato. Porém, outros anos ficaram sem a devida restituição ao funcionalismo. “ O sindicato ganhou o direito de receber de 1997 a 2005. Excluindo alguns anos que o Afonso pagou”.

