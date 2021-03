Ivânia Cobra Informações Sobre Revitalização da Avenida Deputado Orlando Zancaner

A vereadora Ivânia Soldati (Republicanos) cobrou à Secretaria de Planejamento e Trânsito e Transportes Urbanos (STU) providências a serem tomadas referentes as obras iniciadas em 2020 para à revitalização da Avenida Orlando Zancaner.

A parlamentar apresentou um requerimento solicitando as referidas informações junto a Prefeitura.

Em outubro o ano passado, a Prefeitura divulgou em seu site que teria dado início à revitalização da avenida Deputado Orlando Zancaner, no Jardim Aeroporto. Ao longo de 30 dias, seriam realizadas diversas intervenções, como o fechamento de canteiros, nova sinalização e adequação dos dispositivos de acesso, segundo o texto no site. A intervenção estava prevista para acontecer entre as rotatórias das ruas Martinópolis e Salvador.

O objetivo era melhorar o trânsito, já que a disposição atual dos canteiros resulta em conversões perigosas. A melhoria também previa o trabalho de paisagismo nessa importante via de entrada da cidade. O investimento totalizado para o serviço, pelo que consta no site era de é de R$ 66,6 mil.

Da Reportagem Local